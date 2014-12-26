Баннеры статичные сегодня 7 штук

Необходимо создать флеш-баннер для привлечения в игру (468х60). Сайт игры: http://www.ageofclones.com/ Бюджет 500руб. Оплата ТОЛЬКО Яндекс-деньги. За качественную работу плюсану в карму и оставлю хороший отзыв
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны статичные баннеры, небольшие, на несколько сайтов-дилеров, в разном дизайне.
Нужны сегодня!
Детали в личку.
- Похожие заказы
- $10Баннерынет заявокЗакрыт9 лет назад
Баннер должен продавать товар. Нужно предложить 3 варианта макета, после согласования одного из них, растиражировать его в 12 форматах. Цена за все 1000 рублей. Сроки сегодня до 24:00 по МСК. Оплата 50% после согласования, вторые ...Баннеры9 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется 8 статических баннеров для сайта хостинга. Пример картинки: www.tongohost.com/ssl-hosting.php - вверху ssl sertificate С вас сроки и стоимость за каждую картинку.Баннеры20 заявокЗакрыт9 лет назад
Поздравление от компании. Хочется креативной открытки с изюминкой, запоминающуюся, под e-mail рассылкуБаннеры7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужно нарисовать баннер вот такой http://joxi.ru/EA4pGVxUw9a6Ab один в один только под стиль сайта http://victoriasecretshop.ru/ Баннер нужно нарисовать , что бы кнопки на баннере потом сверстали.Кнопку "Получить бонус" что бы потом можно было сверстать и поле для ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Приветствую. Вот пример мигающей кнопки - https://dl.dropboxusercontent.com/u/51559116/3.gif Нужно скопировать эту кнопку и сделать ещё 4 подобных ярких анимированных кнопки для тизера размером 200*200 с надписью "Купить за 1750". Желательно в .psd формате. Обязательно, чтобы можно было редактировать ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
1. Немного изменить флеш баннер. Сейчас размещен на сайте мирный.рф (самый большой, Ланч Экспресс). Нужно добавить пару рубрик (салаты и горячие закуски), добавить кадр «обновленное меню» (или где то указать это) и поставить ссылку http://мирный.рф/index.php?option=com_delivery&ite... ...Баннеры7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Здравстсвуйте! Необходимо нарисовать анимированный баннер по тематике КРЕМ XXL POWER LIFE.Баннеры15 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно создать анимационный баннер 200х300 размером до 200кб. Тематика букс, заработок в интернете. Нужно вставить такие слова: Новый долларовый букс Клики, письма, задания Ежедневные денежные бонусы Денежные бонусы для рекламодателей Получай достижения и зарабатывай больше Баннер нужен пока один, если ...Баннеры12 заявокЗакрыт9 лет назад