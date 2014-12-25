Задача заключается в том, что нужно нарисовать 6 баннеров в формате jpg (обычные, не анимационные).

2 банера - для рекламы конкурса на лучший рассказ о неудачном бизнесе

4 банера - реклама одного популярного бизнес-форума

Сделать нужно сегодня, поэтому прошу подавать заявки только тех, кто может сделать ИМЕННО СЕГОДНЯ!

Заявки без цены не рассматриваются.