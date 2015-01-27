Слайды для слайдера на главную

# 1 — $ 50

Здравствуйте.

Необходимо создать качественные статические картинки для слайдера на «Главную», стилизованные под имеющийся дизайн.

Слайды должны быть ориентированы на привлечение потенциальных клиентов по следующим направлениям:

1. Двери из массива дерева (премиум сегмент)

http://www.ustanovka-doors.ru/mezhkomnatye/dveri-iz-massiva

2. Дизайнерские двери (премиум сегмент)

http://www.ustanovka-doors.ru/mezhkomnatye/krashenye-dveri

3. Установка межкомнатных дверей

http://www.ustanovka-doors.ru/ustanovka-nuzhna-ustanovka-mezhkomnatnykh-dverej-v-sankt-peterburge-ili-lo

4. Замер дверей

5. Гарантии

6. Может, после изучения сайта, кто захочет еще что выделить – как «дополнительное главное», только «+»

Собственно собранный воедино «Слайдер» должен будет в точности соответствовать общей тематике сайта, наглядно, доступно и ненавязчиво раскрывать все то, чем занимается компания, подчеркивая преимущества выбора.

Продуманные рекламные тексты – нужны и приветствуются! Текст должен быть не очень большой, но, тем не менее, быть (для SEO) + возможность написать текст, то есть текст не должен быть интегрирован с картинкой.

Слайдер будет классический как в прикрепленном файле. Размер = имеющаяся ширина сайта. Высота – эксперимент со стандартными, общепринятыми пропорциями.