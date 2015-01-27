Слайды для слайдера на главную

Для сайта dlya-kamina.ru Нужен баннер для интерактивного дизайн-конструктора (такого же): http://real-flame.ru/des/index.php Т.е. смогут подобрать отдельно топку к облицовке. Размещён будет под корзиной: http://prntscr.com/5fwz57 Надо чтоб органично смотрелся и был заметен. Надпись «Конструктор электрокаминов» На картинке: топка "+" обрамление "=" и задумчивая ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо создать качественные статические картинки для слайдера на «Главную», стилизованные под имеющийся дизайн.
Слайды должны быть ориентированы на привлечение потенциальных клиентов по следующим направлениям:
1. Двери из массива дерева (премиум сегмент)
http://www.ustanovka-doors.ru/mezhkomnatye/dveri-iz-massiva
2. Дизайнерские двери (премиум сегмент)
http://www.ustanovka-doors.ru/mezhkomnatye/krashenye-dveri
3. Установка межкомнатных дверей
http://www.ustanovka-doors.ru/ustanovka-nuzhna-ustanovka-mezhkomnatnykh-dverej-v-sankt-peterburge-ili-lo
4. Замер дверей
5. Гарантии
6. Может, после изучения сайта, кто захочет еще что выделить – как «дополнительное главное», только «+»
Собственно собранный воедино «Слайдер» должен будет в точности соответствовать общей тематике сайта, наглядно, доступно и ненавязчиво раскрывать все то, чем занимается компания, подчеркивая преимущества выбора.
Продуманные рекламные тексты – нужны и приветствуются! Текст должен быть не очень большой, но, тем не менее, быть (для SEO) + возможность написать текст, то есть текст не должен быть интегрирован с картинкой.
Слайдер будет классический как в прикрепленном файле. Размер = имеющаяся ширина сайта. Высота – эксперимент со стандартными, общепринятыми пропорциями.
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