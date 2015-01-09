Собрать простую гиф-анимацию из готовых элементов

Здравствуйте! Нужно нарисовать пару баннеров для сайта с копиями швейцарских часов. Все подробности обговариваю в личке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип на сайте состоит из 1 изображения и 7-ми сменяющих друг друга надписей на различных языках. Все уже отрисовано. Нужно собрать гифку без потери качества для того, чтоб не выводить скриптом.
Сегодня.
В проекте, пожалуйста, укажите стоимость.
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