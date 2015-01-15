Анимированный баннер 240x400

Для сайта dlya-kamina.ru Нужен баннер для интерактивного дизайн-конструктора (такого же): http://real-flame.ru/des/index.php Т.е. смогут подобрать отдельно топку к облицовке. Размещён будет под корзиной: http://prntscr.com/5fwz57 Надо чтоб органично смотрелся и был заметен. Надпись «Конструктор электрокаминов» На картинке: топка "+" обрамление "=" и задумчивая ...