Нужно сделать баннер 270х270

Нужно сделать анимированный баннер 270 в ширину и 270 в высоту.

Текст на баннере:

1 кадр: Вам нужен руководитель проекта или SEOшник?

2 кадр: Я тот, кто вам нужен!

Для второго кадра я дам фото, но ее нужно не на полный размер второго кадра сделать, максимум на половину.

То есть нужен простой баннер из двух кадров.