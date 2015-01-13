Нужно сделать баннер

Необходимо нарисовать 3 группы баннеров для сайта www.a-mnt.ru. Банныре должны отвечать тематике и стилистике сайта и вписываться в сайт гармонично) 1 группа - Баннеры спец предложения http://clip2net.com/s/3abeRdJ : 3 Баннера ( размер 686х203) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен баннер:
ширина - 205
высота - 355
в голубых, оранжевых цветах (как на сайт dоm-saitоv.ru - добавлека кирилица). желательно анимированный.
нужно привлечь внимание к услуге продвижение сайтов по трафик. http://dоm-saitоv.ru/prodvizhenie-sajtov-po-trafiku.php
текст:
У вас есть сайт? Вам нужно его раскручивать?
Платите только за конкретных посетителей на вашем сайте!
Продвижение сайтов по трафику - мы раскручиваем ваш сайт, привлекаем на него посетителей.
Увеличим посещаемость БЕСПЛАТНО на 300 человек!
(на всех слайдах - если баннер анимированный).
Звоните:
+7 (4872) 79-29-10
в шапке надо разместить наш логотип.
тексты должны быть читаемы в баннере и понятны.
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сделать анимированный баннер 270 в ширину и 270 в высоту. Текст на баннере: 1 кадр: Вам нужен руководитель проекта или SEOшник? 2 кадр: Я тот, кто вам нужен! Для второго кадра я дам фото, но ее нужно ...Завершен9 лет назад
В баре будет выступать группа (та же самая что и во вложении). Нужно накидать аналогичный представленному во вложении баннер для ВК и на сайт. То есть фактически добавить к голой фотографии белый фон, вставить наш ...Баннеры31 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется меню для вконтакте.Баннеры15 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно отрисовать 3 симпатичных горизонтальных баннера в хэдер, на сайт автосервиса. Исполнителей без рейтинга и достойного портфеля не рассматриваю.Баннеры35 заявокЗакрыт9 лет назад
Логотип на сайте состоит из 1 изображения и 7-ми сменяющих друг друга надписей на различных языках. Все уже отрисовано. Нужно собрать гифку без потери качества для того, чтоб не выводить скриптом. Сегодня. В проекте, пожалуйста, укажите стоимость.Завершен9 лет назад
Здравствуйте! Нужно нарисовать пару баннеров для сайта с копиями швейцарских часов. Все подробности обговариваю в личкеБаннеры35 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Анимированный баннер размер: 240x400 формат: gif размер не более 100 кб Текст для баннера предоставляетсяЗавершен9 лет назад
Требуется баннер анимированный. Размер 847х627. формат gif Тематика: ремонт складской техники. Подробное описание (требуемый текст на баннере, стиль сайта) выбранному исполнителю. Оплата WMR по факту выполнения работы. Не устраивают варианты оплаты — не тратим время мое и ...Завершен9 лет назад
- $100
Необходимо отрисовать банеры 1200х350. 8 штук и 600х200 тоже 8 штук. Рассмотрю заявки заявки начинающих фрилансеров. Пишите цены в лс.Баннеры36 заявокЗакрыт9 лет назад