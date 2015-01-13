Нужно сделать баннер

$15
БаннерыЗавершен27 заявок269 просмотров
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нужен баннер:

ширина - 205

высота - 355

в голубых, оранжевых цветах (как на сайт dоm-saitоv.ru - добавлека кирилица). желательно анимированный.

нужно привлечь внимание к услуге продвижение сайтов по трафик. http://dоm-saitоv.ru/prodvizhenie-sajtov-po-trafiku.php

текст:

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Продвижение сайтов по трафику - мы раскручиваем ваш сайт, привлекаем на него посетителей.

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(на всех слайдах - если баннер анимированный).

Звоните:

+7 (4872) 79-29-10

в шапке надо разместить наш логотип.

тексты должны быть читаемы в баннере и понятны.

9 лет назад
Alon
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Tiraska
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$15
1 день
Рад сотрудничеству! Всё по пожеланиям и красиво! Рекомендую.
Очень хороший заказчик, Человек слова! Все прекрасно как с переговорами так и с оплатой.
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