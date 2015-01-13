Нужно сделать баннер

нужен баннер:

ширина - 205

высота - 355

в голубых, оранжевых цветах (как на сайт dоm-saitоv.ru - добавлека кирилица). желательно анимированный.

нужно привлечь внимание к услуге продвижение сайтов по трафик. http://dоm-saitоv.ru/prodvizhenie-sajtov-po-trafiku.php

текст:

У вас есть сайт? Вам нужно его раскручивать?

Платите только за конкретных посетителей на вашем сайте!

Продвижение сайтов по трафику - мы раскручиваем ваш сайт, привлекаем на него посетителей.

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(на всех слайдах - если баннер анимированный).

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в шапке надо разместить наш логотип.

тексты должны быть читаемы в баннере и понятны.