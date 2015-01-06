Нарисовать 2 баннера для вконтакте

Нужно сделать анимированный баннер 270 в ширину и 270 в высоту. Текст на баннере: 1 кадр: Вам нужен руководитель проекта или SEOшник? 2 кадр: Я тот, кто вам нужен! Для второго кадра я дам фото, но ее нужно ...