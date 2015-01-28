Шаблон изображения

БаннерыЗавершен21 заявка224 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сделать дизайн шаблона изображения для результатов футбольных матчей, пример во вложении.

Меняться будет:

1. Логотипы команд

2. Счет

3. Информация о голах

4. Возможно, время матча и тур.

Для начала нужно сделать для английской премьер лиги.

В случае успешной работы для других.

Обязательно указывайте цену!

9 лет назад
juice_biz
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Ninui
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
21 день назад
9 лет назад
$5
1 день
С Александрой быстро нашли взаимопонимание. Работа выполнено качественно. Спасибо!
Спасибо за сотрудничество Толковый заказчик - задание поставлено конкретно, замечания минимальные, оплата в срок. Рекомендую:)