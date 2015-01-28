Шаблон изображения

Необходимо разработать банер для клининговой компании. Есть логотип, слоган. Размер 240X400
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать дизайн шаблона изображения для результатов футбольных матчей, пример во вложении.
Меняться будет:
1. Логотипы команд
2. Счет
3. Информация о голах
4. Возможно, время матча и тур.
Для начала нужно сделать для английской премьер лиги.
В случае успешной работы для других.
Обязательно указывайте цену!
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