Шаблон изображения

Добрый день Что такое системный баннер? Сделанный в виде системного сообщения, по ссылке можно посмотреть примеры. Ссылка http://bigbn.com.ua/index/rating?from=0&period=1&format=0&ban=1&subnet=0&ctgID=0 Надо сделать двух размеров 468-80 и 120-600. Ну и написать на каждый баннер около 5 разных текстов.