Необходимо создать картинку для канала на youtube + картинка

$10
БаннерыЗавершен4 заявки198 просмотров
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Необходимо создать картинку для канала на youtube + немного поправить картинку...

Все подробности чрез личку.

9 лет назад
golop
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
nikitok951
28 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$10
1 день
Качественный исполнитель, не надо ничего разжевывать. Доступен, оперативен...
Хороший заказчик, отлично объясняет чего хочет и приятный в общении. Сотрудничеством доволен :)
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