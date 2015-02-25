Анимированный баннер

РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ПО 100% ПРЕДОПЛАТЕ! Работая с Виктором берите деньги на перед, что бы он был заинтересован оплатить работу и не вышло как в моем случае, кратко: -заказал баннер (ТЗ нет, примерный аналог предоставил), я набросал - он утвердил, я предварительный финишный пример скинул - сказал что половина не нравится и вообще многое надо менять, мол дизайнер я и вообще мне виднее что он хочет, ладно, сделал на свой вкус - вроде сошлись, утверждено, "аллилуйя" подумал я, но тут пришло дело к оплате, пару дней игнора со стороны Виктора на мои сообщения побудили меня написать, что я буду вынужден оставить отрицательный отзыв, что тут же вернуло Виктора к общению, но на долго его не хватило, было пару отмашек, что якобы он оплатит и уже 3й день никак не дойдет до терминала, а пару дней назад даже написал что деньги отправил, но они естественно "почему то" не пришли, после чего вновь набравшись терпения, я написал, что так и так, денег нет, прочитав мои сообщения Виктор молча (как обычно) вышел и видимо занимается своими делами И КСТАТИ публикует новые проекты). Так что учитесь на чужих ошибках, а не на своих и примите мои советы относительно Виктора. P.S. В случае, если каким то образом окажется, что у Виктора был форс мажор, магнитная буря отключила электрообеспечение в его городе к примеру по-этому он не мог расчитаться, то данный отзыв будет естественно удален. Считать отзыв действительным с 07.02.2015 г.