Анимированный баннер

$20
БаннерыЗавершен15 заявок211 просмотров
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в баннере будет содержаться клубный шар (крутящийся), который будет как-то переливаться и пронизываться лучами светомузыки. также будет несколько надписей, с какой-нибудь анимацией. важно чтобы эти надписи не сливались с фоном. подробности в скайпе. бюджет 1000 рублей

9 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-5)
Выбранный исполнитель
newface
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$15
2 дня
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РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ПО 100% ПРЕДОПЛАТЕ! Работая с Виктором берите деньги на перед, что бы он был заинтересован оплатить работу и не вышло как в моем случае, кратко: -заказал баннер (ТЗ нет, примерный аналог предоставил), я набросал - он утвердил, я предварительный финишный пример скинул - сказал что половина не нравится и вообще многое надо менять, мол дизайнер я и вообще мне виднее что он хочет, ладно, сделал на свой вкус - вроде сошлись, утверждено, "аллилуйя" подумал я, но тут пришло дело к оплате, пару дней игнора со стороны Виктора на мои сообщения побудили меня написать, что я буду вынужден оставить отрицательный отзыв, что тут же вернуло Виктора к общению, но на долго его не хватило, было пару отмашек, что якобы он оплатит и уже 3й день никак не дойдет до терминала, а пару дней назад даже написал что деньги отправил, но они естественно "почему то" не пришли, после чего вновь набравшись терпения, я написал, что так и так, денег нет, прочитав мои сообщения Виктор молча (как обычно) вышел и видимо занимается своими делами И КСТАТИ публикует новые проекты). Так что учитесь на чужих ошибках, а не на своих и примите мои советы относительно Виктора. P.S. В случае, если каким то образом окажется, что у Виктора был форс мажор, магнитная буря отключила электрообеспечение в его городе к примеру по-этому он не мог расчитаться, то данный отзыв будет естественно удален. Считать отзыв действительным с 07.02.2015 г.
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