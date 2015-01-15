Плашка + окно заявки с маркетинговым текстом!

Необходимо создание баннеров для 2 сайтов. Примеры того, что нужно представлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужен дизайн + маркетинговый текст.
Вот для это сайта http://www.mnepu.ru/
Нужна красочная плашка, как тут http://joxi.ru/Y2LqPj3IxkEMA6
И окно, которое будет открываться при нажатии на плашку (но техническая часть вам не нужна)
Суть вот в чем:
каждый посетитель, который пришел на сайт из инета (сео, директ), получает скидку 10% на первый год обучения.
И про скидку нужно написать на плашке и подробнее о скидке написать в окне заявки. типа того: http://joxi.ru/VrwQ7oBColoj2X
В форме нужно текст придумать, офрмление.
Должны быть графы:
Фамилия
Имя
Отчество
кнопка Получить код на скидку
и все
А вверху текст какой-то маркетинговый, что это выгодно
и т.д.
На все 1000 руб. (и текст и дизайн)
Указывайте, пожалуйста, сроки.
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