Плашка + окно заявки с маркетинговым текстом!

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Добрый день!

Нужен дизайн + маркетинговый текст.

Вот для это сайта http://www.mnepu.ru/

Нужна красочная плашка, как тут http://joxi.ru/Y2LqPj3IxkEMA6

И окно, которое будет открываться при нажатии на плашку (но техническая часть вам не нужна)

Суть вот в чем:

каждый посетитель, который пришел на сайт из инета (сео, директ), получает скидку 10% на первый год обучения.

И про скидку нужно написать на плашке и подробнее о скидке написать в окне заявки. типа того: http://joxi.ru/VrwQ7oBColoj2X

В форме нужно текст придумать, офрмление.

Должны быть графы:

Фамилия

Имя

Отчество

e-mail

кнопка Получить код на скидку

и все

А вверху текст какой-то маркетинговый, что это выгодно

и т.д.

На все 1000 руб. (и текст и дизайн)

Указывайте, пожалуйста, сроки.

9 лет назад
Natalia-V
Наталья 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
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