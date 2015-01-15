Необходимо сделать баннер функционал

БаннерыЗакрыт6 заявок169 просмотров
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4. Не принимаются рекламные материалы (баннеры) с отключенным

контекстным меню, не позволяющие остановить анимацию.

В своих требованиях к рекламным материалам по многим вопросам мы придерживаемся

схожей позиции с требованиями Яндекса, поэтому рекомендуем ознакомиться со

следующей информацией:

http://advertising.yandex.ru/trebovaniya3.xml

http://advertising.yandex.ru/trebovaniya1.xml

Нужно чтобы баннер показывал внизу-справа:

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То есть информацию с курсом, и обновлялся.

9 лет назад
petotop
Максим 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва(-1)
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