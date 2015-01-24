Баннер и логотип для магазина на Ebay

День добрый!

Необходимо разработать баннер и логотип для начинающего магазина в системе ебай.

Интернет магазин занимается продажей запчастей для кухонной и бытовой технике. Приблизительный ассортимент можно посмотреть на http://stores.ebay.com/kitchenspairparts .

Что прошу сделать:

1) баннер находящийся сверху страницы 12MB max file size. 1200px x 270px

2) Логотип который будет ниже баннера 12MB max file size. 300px x 300px

3) Если понадобиться придумать другое название магазина который будет гармонировать с логотипом и баннером

Магазин ориентирован на западного покупателя, так что все надписи и логотипы только на английском.

Оплата через PayPal.