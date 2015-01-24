Баннер и логотип для магазина на Ebay

$50
БаннерыЗавершен14 заявок1262 просмотра
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День добрый!

Необходимо разработать баннер и логотип для начинающего магазина в системе ебай.

Интернет магазин занимается продажей запчастей для кухонной и бытовой технике. Приблизительный ассортимент можно посмотреть на http://stores.ebay.com/kitchenspairparts .

Что прошу сделать:

1) баннер находящийся сверху страницы 12MB max file size. 1200px x 270px

2) Логотип который будет ниже баннера 12MB max file size. 300px x 300px

3) Если понадобиться придумать другое название магазина который будет гармонировать с логотипом и баннером

Магазин ориентирован на западного покупателя, так что все надписи и логотипы только на английском.

Оплата через PayPal.

9 лет назад
bymer101
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
And-Re
34 годаШри-Ланка
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$50
3 дня
Все норм)))
Все отлично, рад сотрудничеству! Спасибо!
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