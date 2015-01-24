Баннер и логотип для магазина на Ebay

Нужно сделать 3 банера размером 1900x1080. Функциональную часть банера, которая видна пользователю при большинстве разрешений, сделать меньше, 1200x400. Идея банеров должна крутиться вокруг трёх услуг: создание продающих сайтов, хранение с доставкой товара, и обзвон клиентов. UPD: Сайт w4d.net
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый!
Необходимо разработать баннер и логотип для начинающего магазина в системе ебай.
Интернет магазин занимается продажей запчастей для кухонной и бытовой технике. Приблизительный ассортимент можно посмотреть на http://stores.ebay.com/kitchenspairparts .
Что прошу сделать:
1) баннер находящийся сверху страницы 12MB max file size. 1200px x 270px
2) Логотип который будет ниже баннера 12MB max file size. 300px x 300px
3) Если понадобиться придумать другое название магазина который будет гармонировать с логотипом и баннером
Магазин ориентирован на западного покупателя, так что все надписи и логотипы только на английском.
Оплата через PayPal.
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