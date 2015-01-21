3 баннера для бизнес-сайта

$60
БаннерыЗавершен25 заявок508 просмотров
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Нужно сделать 3 банера размером 1900x1080. Функциональную часть банера, которая видна пользователю при большинстве разрешений, сделать меньше, 1200x400.

Идея банеров должна крутиться вокруг трёх услуг: создание продающих сайтов, хранение с доставкой товара, и обзвон клиентов.

UPD:

Сайт w4d.net

9 лет назад
mCalf
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
outragen
Денис 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$60
1 день
Всё хорошо. Рекомендую.
Всё четко и быстро. Было приятно сотрудничать.
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