Прелоадер спонсора для флеш-игры

Нужен прелоадер (ролик спонсора) для флеш-игры на манер:

http://prntscr.com/5tjnwz

http://prntscr.com/5tjo1f

Прелоадер должен содержать голубоватый фон, прогресс-бар после окончания которого юзеру будут демонстрироваться две кнопки - "Начать игру" и "Все игры".

В центре крупный логотип (логотип есть конечно же).

P.S. Господа, прошу учесть, что обменный курс рубля достигает 70 рублей за доллар. Перестаньте держать в голове, что доллар равен 30 рублей и предлагайте адекватный ценник.

P.S.S. Почему-то ссылки на флешки бьются, покажу в личной переписке