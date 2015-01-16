Прелоадер спонсора для флеш-игры

$20
БаннерыЗакрыт4 заявки149 просмотров
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Нужен прелоадер (ролик спонсора) для флеш-игры на манер:

http://prntscr.com/5tjnwz

http://prntscr.com/5tjo1f

Прелоадер должен содержать голубоватый фон, прогресс-бар после окончания которого юзеру будут демонстрироваться две кнопки - "Начать игру" и "Все игры".

В центре крупный логотип (логотип есть конечно же).

P.S. Господа, прошу учесть, что обменный курс рубля достигает 70 рублей за доллар. Перестаньте держать в голове, что доллар равен 30 рублей и предлагайте адекватный ценник.

P.S.S. Почему-то ссылки на флешки бьются, покажу в личной переписке

9 лет назад
Evpen
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
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