Баннер для проекта

$5
БаннерыЗавершен1 заявка117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Рекламный баннер для проекта, подробнее обсудили по скайпу.

9 лет назад
referee13
Даниил 
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
FREEART
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$21
2 дня
Очень приятно работать с Андреем. Сроки соблюдены, качество работы отличное, в общении человек приятен. Рекомендую и продолжу сотрудничать дальше
Все супер. Доволен работой с этим заказчиком.
  • Похожие заказы

  • Макет формы оплат для сайта

    $6

    Добрый день! Требуется сделать макет формы оплат для сайт - форма для суммы, несколько значков платежных систем и кнопка Оплатить! Более подробно выбранному исполнителю! Оплата - 400wmr

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Необходимо сделать баннер функционал

    4. Не принимаются рекламные материалы (баннеры) с отключенным контекстным меню, не позволяющие остановить анимацию. В своих требованиях к рекламным материалам по многим вопросам мы придерживаемся схожей позиции с требованиями Яндекса, поэтому рекомендуем ознакомиться со следующей ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Плашка + окно заявки с маркетинговым текстом!

    Добрый день! Нужен дизайн + маркетинговый текст. Вот для это сайта http://www.mnepu.ru/ Нужна красочная плашка, как тут http://joxi.ru/Y2LqPj3IxkEMA6 И окно, которое будет открываться при нажатии на плашку (но техническая часть вам не нужна) Суть вот в чем: каждый посетитель, который ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно нарисовать 3 баннера для сайта

    Тестовая версия сайта http://ozonsafety.biz-s.com.ua/ Для каждого раздела нужен баннер ( по типу тех, что есть сейчас на сайте): 1 баннер - рабочие перчатки 2 баннер - защитные очки 3 баннер - спецобувь Что должно быть на баннере - товар с ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Баннеры - 3шт

    $10

    Необходимо создать 3 баннера с рекламой акции. Примеры во вложении.

    Баннеры25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Анимированный баннер

    $20

    в баннере будет содержаться клубный шар (крутящийся), который будет как-то переливаться и пронизываться лучами светомузыки. также будет несколько надписей, с какой-нибудь анимацией. важно чтобы эти надписи не сливались с фоном. подробности в скайпе. бюджет 1000 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад