Баннер для сайта

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http://www.ceilings.com.ua/

Размеры:

700px × 300px

(с ленточкой "Акция")

Текст:

"Заказывайте матовые потолки по супер низкой цене - 2,5$ при ширине до 320 см и 3,5$ при ширине полотна 400-500 см.

Акция действует с 20 января по 20 марта 2015года."

9 лет назад
tehnogorod
Артем 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
WebMatrix
Ирина 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$10
3 дня
Все как всегда гуд!
Отличный заказчик! Вежливый в общении, всегда на связи, четкое тз. Продолжаем сотрудничество.
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