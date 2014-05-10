Нарисовать баннер для сайта.

Нарисовать несложный баннер для сайта www.pechati-v-spb.ru

Должен быть в середине левого меню. Соотношение сторон 1 к 2

Баннер на тематику - "При заказе от .... руб подарочный сертификат на .... руб бесплатно"

Также должно быть изображение 3 подарочных сертификатов "Лэтуаль", "МВидео", "Спортмастер"

При заявках указывайте стоимость и сроки. Заявки с ссылками просто на портфолио рассматриваться не будут.