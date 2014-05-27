Флеш-баннер перевести на русский и украинский

БаннерыЗавершен12 заявок299 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перевести флеш баннер страницы http://www.nibe.se/ на русский и украинский языки, переделать внутренние ссылки, и вывести флеш. Текст перевода постранично предоставим. Исходные файлы: один fla не поместился по типу, второй psd (первой страницы с надписью NIBE F1255) не поместился по размеру. Если чего не хватает - говорите пожалуйста.

10 лет назад
OstapKyiv
Остап 
52 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
10 лет назад
$20
1 день
Быстро и качественно, банеры на русском и украинском языках. Швидко та якісно, гарно володіє українською, раджу.
Быстрая оплата, четкая задача, сговорчивость. рекомендую Остапа как ответственного заказчика!
  • Похожие заказы

  • Редизайн картинок

    Необходимо сделать редизайн 5 кнопок. + 6 картинок. В общем стиле сайта. Пример покажу. Кто готов выполнить? впредь понадобится обновлять и рисовать новые за доп. плату.

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Презентация сайта (баннеры)

    На основе отдельных статичных jpg-баннеров нужно сделать презентацию сайта sardegna.su с элементами интерфейса с помощью в виде комикса – 1-2 картинки (размер картинки 300*225px) jpg + текст. Каждая картинка (или группа картинок) должна соответствовать ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать 6 банеров

    $40

    Добрый вечер! Нужно нарисовать 6 банеров для сайта http://srv48129.ht-test.ru 1. Установка оборудования в кредит. Первоначальный взнос от 0% 2. Опыт работы 21 год! Установлено свыше 10 000 рефрижераторов. Официальная гарантия. 3. 10% скидка на ремонт холодильного оборудования и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баннер для главной страницы на сайте.

    $50

    В данный момент на сайте есть заставка - Картинка в ввиде пластикового ведра- нужно заменить эту картинку. сайт по продаже электроинструментов. нужно сделать новый макет, фотографии или картинки людей с электроинструментами, мужчина с бензопилой, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать три баннера для сайта

    Размер баннеров 1064 х 460. Разрешение jpeg. Баннеры нужны для интернет-магазина люстр. Адрес сайта - estesvet.ru 1. Баннер на тему бесплатной доставки при заказе от 9990 руб. внизу баннера в углу приписать *скидки не суммируются *бесплатная доставка распространяется только на ...

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • 25 GIF баннеров – нужно 15 исполнителей

    Нужно сделать 25 баннеров для одного товара (товары: часы, аксессуары, товары для похудения). Причем это не ресайз одного и того же баннера. Все 25 баннеров должны быть разные по дизайну. ТЗ, общее, какие заголовки у ...

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать баннер для сайта.

    Нарисовать несложный баннер для сайта www.pechati-v-spb.ru Должен быть в середине левого меню. Соотношение сторон 1 к 2 Баннер на тематику - "При заказе от .... руб подарочный сертификат на .... руб бесплатно" Также должно быть изображение 3 подарочных ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баннер для сайта

    $10

    Всем доброго времени суток. Для сайта посвященного зоо тематике нужно придумать внутренний баннер (баннер будет размещаться на нашем сайте как украшение.) Анимационный (не флеш)

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Анимированные баннеры. Переодичные работы

    Нужно разрабатывать анимированные баннеры для рекламы на сайте. Предоставляется ТЗ по каждому баннеру. Работа переодичная. Размер примерно 260x190, но может меняться (описывается в ТЗ). От Вас: - примеры работ; - стоимость; - сроки;

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад