Флеш-баннер перевести на русский и украинский

Необходимо сделать редизайн 5 кнопок. + 6 картинок. В общем стиле сайта. Пример покажу. Кто готов выполнить? впредь понадобится обновлять и рисовать новые за доп. плату.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перевести флеш баннер страницы http://www.nibe.se/ на русский и украинский языки, переделать внутренние ссылки, и вывести флеш. Текст перевода постранично предоставим. Исходные файлы: один fla не поместился по типу, второй psd (первой страницы с надписью NIBE F1255) не поместился по размеру. Если чего не хватает - говорите пожалуйста.
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