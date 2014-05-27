Флеш-баннер перевести на русский и украинский

Необходимо перевести флеш баннер страницы http://www.nibe.se/ на русский и украинский языки, переделать внутренние ссылки, и вывести флеш. Текст перевода постранично предоставим. Исходные файлы: один fla не поместился по типу, второй psd (первой страницы с надписью NIBE F1255) не поместился по размеру. Если чего не хватает - говорите пожалуйста.