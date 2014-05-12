Перевести надписи на баннерах в вектор

На основе отдельных статичных jpg-баннеров нужно сделать презентацию сайта sardegna.su с элементами интерфейса с помощью в виде комикса – 1-2 картинки (размер картинки 300*225px) jpg + текст. Каждая картинка (или группа картинок) должна соответствовать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть буклет, 5 страниц (половина А4) в .psd
Нужно тексты перевести в вектор. Все. Срочно.
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