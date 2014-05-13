Разработать рекламный баннер в газету

$8
БаннерыЗакрыт8 заявок258 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработать рекламный баннер в газету. Реклама службы такси.

рекламе можно отобразить следующее:

-легко запоминающийся номер: 5-4444

-автомобили не старше 2010 года

-при подаче-бесплатные 10 минут ожидания

-заказ такси по Ленинградской области и дальше

-возможность заказать такси для курьерской доставки

-вызов такси трезвый водитель для того , чтобы отвезти Вас до дома после праздника на Вашем автомобиле

-вызов такси для решения корпоративных задач

-возможность оплаты наличным и безналичным расчетом

!КРУГЛОСУТОЧНО!

Вся дополнительная информация о нас, услугах и тарифах на сайте: www.47taxi.ru

и далее информация о наборе водителей (диспетчеров - не надо)

Сроки: сегодня 13.05.2014 (до утра 14.05.2014), т.е срочно. Оплата сразу по результату!

Цена: 300 руб.

10 лет назад
Tolyt
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Создать баннер на сайт. Вордпресс. Новая акция

    Новый баннер на главную страницу сайта http://potolkoff.kiev.ua/ Необходим баннер в стилистике сайта. Есть условия акции, необходимо продумать два варианта дизайна, интересная загрузка баннера, возможная текстовка, программный код для размещения на странице. Размер аналогичен существующим. Условия акции следующие: Акция ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отрисовать баннеры для магазина

    Задача: нарисовать ~ 5 баннеров. Лендинги будут предоставлены. Размеры баннеров: 250х400, 160x600, 120x240, 728x90. Максимум 2-3$ за баннер. Не флеш.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Переделать gif баннер

    $50

    Есть готовый анимированный баннер в формате gif. Нужно перерисовать - изменить текст.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Несколько баннеров для сайта

    Нужно 6-7 баннеров для сайта на тему кондиционеров и вентиляции. Баннеры нужны под слайдер - http://prntscr.com/3id92h на картинке будет заголовок и кнопочка подробнее

    Баннеры33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад