Новый баннер на главную страницу сайта http://potolkoff.kiev.ua/ Необходим баннер в стилистике сайта. Есть условия акции, необходимо продумать два варианта дизайна, интересная загрузка баннера, возможная текстовка, программный код для размещения на странице. Размер аналогичен существующим. Условия акции следующие: Акция ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать рекламный баннер в газету. Реклама службы такси.
рекламе можно отобразить следующее:
-легко запоминающийся номер: 5-4444
-автомобили не старше 2010 года
-при подаче-бесплатные 10 минут ожидания
-заказ такси по Ленинградской области и дальше
-возможность заказать такси для курьерской доставки
-вызов такси трезвый водитель для того , чтобы отвезти Вас до дома после праздника на Вашем автомобиле
-вызов такси для решения корпоративных задач
-возможность оплаты наличным и безналичным расчетом
!КРУГЛОСУТОЧНО!
Вся дополнительная информация о нас, услугах и тарифах на сайте: www.47taxi.ru
и далее информация о наборе водителей (диспетчеров - не надо)
Сроки: сегодня 13.05.2014 (до утра 14.05.2014), т.е срочно. Оплата сразу по результату!
Цена: 300 руб.
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