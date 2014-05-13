Требуется разработать рекламный баннер в газету. Реклама службы такси.

рекламе можно отобразить следующее:

-легко запоминающийся номер: 5-4444

-автомобили не старше 2010 года

-при подаче-бесплатные 10 минут ожидания

-заказ такси по Ленинградской области и дальше

-возможность заказать такси для курьерской доставки

-вызов такси трезвый водитель для того , чтобы отвезти Вас до дома после праздника на Вашем автомобиле

-вызов такси для решения корпоративных задач

-возможность оплаты наличным и безналичным расчетом

!КРУГЛОСУТОЧНО!

Вся дополнительная информация о нас, услугах и тарифах на сайте: www.47taxi.ru

и далее информация о наборе водителей (диспетчеров - не надо)

Сроки: сегодня 13.05.2014 (до утра 14.05.2014), т.е срочно. Оплата сразу по результату!

Цена: 300 руб.