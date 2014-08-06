Отрисовать баннеры для магазина

БаннерыЗавершен9 заявок197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача: нарисовать ~ 5 баннеров.

Лендинги будут предоставлены.

Размеры баннеров: 250х400, 160x600, 120x240, 728x90.

Максимум 2-3$ за баннер.

Не флеш.

10 лет назад
Ginza9
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
zhovi
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
10 лет назад
$3
1 день
Нормально все
Все хорошо.
  • Похожие заказы

  • Переделать gif баннер

    $50

    Есть готовый анимированный баннер в формате gif. Нужно перерисовать - изменить текст.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Несколько баннеров для сайта

    Нужно 6-7 баннеров для сайта на тему кондиционеров и вентиляции. Баннеры нужны под слайдер - http://prntscr.com/3id92h на картинке будет заголовок и кнопочка подробнее

    Баннеры33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннер

    $35

    Нужно прорисовать баннер с календарем и раздел к которому он ведет.Прототипы пришлю лично

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать флеш баннер для сайта

    $100

    Создать флеш баннер для сайта remeslo.net - сайт по созданию всяких интересных вещей и подарков. Тексты я предоставлю идея с вас. Сроки очень сжатые, желательно на сегодня. PS: отписывать только в проекте! в личку и скайп ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Флеш-баннер перевести на русский и украинский

    Необходимо перевести флеш баннер страницы http://www.nibe.se/ на русский и украинский языки, переделать внутренние ссылки, и вывести флеш. Текст перевода постранично предоставим. Исходные файлы: один fla не поместился по типу, второй psd (первой страницы с надписью ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад