Отрисовать баннеры для магазина

Есть буклет, 5 страниц (половина А4) в .psd Нужно тексты перевести в вектор. Все. Срочно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: нарисовать ~ 5 баннеров.
Лендинги будут предоставлены.
Размеры баннеров: 250х400, 160x600, 120x240, 728x90.
Максимум 2-3$ за баннер.
Не флеш.
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