1 баннер для сайте

Задача: нарисовать ~ 5 баннеров. Лендинги будут предоставлены. Размеры баннеров: 250х400, 160x600, 120x240, 728x90. Максимум 2-3$ за баннер. Не флеш.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать баннер для сайта ех.юа ( реклама сайта http://zapchasti.ua/)
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