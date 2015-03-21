1 баннер для сайте

БаннерыЗавершен1 заявка147 просмотров
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Создать баннер для сайта ех.юа ( реклама сайта http://zapchasti.ua/)

10 лет назад
UnlimG
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
10 лет назад
$40
2 дня
Спасибо что быстро сделали баннер!
Все отлично! ВСем рекоммендую! Единственное что предупреждаю сразу, заказчику нужно несколько вариантов работы чтобы можно было из чего-то выбирать.
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