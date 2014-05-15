Баннер gif 175х220

Гляньте картинку http://diabet-med.com/wp-content/uploads/2013/02/diabet_2_tipa.jpg Нужно сделать красивый плакат, который будет отражать ту же идею. При лечении диабета 2 типа на первом месте - низко-углеводная диета. А таблетки и инсулин - аж на третьем, а не на первом, ...