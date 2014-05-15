Баннер gif 175х220

Гляньте картинку http://diabet-med.com/wp-content/uploads/2013/02/diabet_2_tipa.jpg Нужно сделать красивый плакат, который будет отражать ту же идею. При лечении диабета 2 типа на первом месте - низко-углеводная диета. А таблетки и инсулин - аж на третьем, а не на первом, ...
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баннер будет размещен здесь http://38mama.ru/forum/ справа
размеры 175х220
Палитра баннера RGB
Максимальный размер баннера: 25Kb
Баннер должен иметь видимые границы, не совпадающие с цветом фона страницы сайта
на баннере должно быть
- внизу указан адрес - Regtaim.ru - высота 20-30 пикселей
анимированные кадры
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2. Это Просто! (должна быть туфелька. в приложении)
3. Интернет Магазин Regtaim.ru
500 яндекс денег. оплата только с яндекс кошелька
общение обязательно через скайп!
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