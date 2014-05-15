Баннер gif 175х220

$15
БаннерыЗавершен8 заявок189 просмотров
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баннер будет размещен здесь http://38mama.ru/forum/ справа

размеры 175х220

Палитра баннера RGB

Максимальный размер баннера: 25Kb

Баннер должен иметь видимые границы, не совпадающие с цветом фона страницы сайта

на баннере должно быть

- внизу указан адрес - Regtaim.ru - высота 20-30 пикселей

анимированные кадры

1. Купить Обувь в Иркутске? (фото обуви, могу предоставить)

2. Это Просто! (должна быть туфелька. в приложении)

3. Интернет Магазин Regtaim.ru

500 яндекс денег. оплата только с яндекс кошелька

общение обязательно через скайп!

10 лет назад
regtaim
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
olka-zs
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
спасибо за работу. выполнено в соответствии с заданием, с умеренной фантазией и без доработок.
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую, 10 баллов!
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