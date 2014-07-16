Сделать банер для сайта

Добрый День, мелочная работа, надо, в 12 флеш баннеров изменить техт.. изходник .fla есть ! и в 12 jpg тоже самое ... изходник отсуствует Спосибо PS: Прошу реалные цены работы то на 15 минут!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть заказ сделать банер-слайдер по типу
http://www.husqvarna.com/ru/home/
Там не модели мне интересуют, а красивый дизайн и смысл в баннере, в том что они конкретно и профессионально занимаются такой техникой и у них богатый выбор и цены низкие.В конечном итоге в баннере можно поставить из каждого ассортимента по одной штуке без названии модели, и смысл в том,что у нас тоже самый большой ассортимент и выбор гладильной техники и мы тоже профессионально занимаемся такой техникой.
Тексты от копирайтера по слайдам во вложении. Минимальная шиина 840, но надо предусмотреть "тянучесть", так как он будет в контенте сайта, а он резиновый...
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