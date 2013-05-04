Внутренняя оптимизация сайта / код + продвижение

Добрый день!

Необходимо провести внутреннюю оптимизацию кода интернет магазина интим товаров и нижнего белья на CMS Prestashop 1.4.10.

Плюс продвигать сайт по ключевым словам.

Я сам составляю слова по которым нужно продвигаться + предоставлю целевые страницы.

(в основном будем продвигаться по низкочастотке)

От вас нужно только оптимизация целевых страниц для успешного продвижения, плюс само продвижение (закупка ссылок итд) по тем словам, что я предоставлю