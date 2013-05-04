Куплю для сайта о стоматологическом оборудовании контекстные ссылки с ваших сайтов, желательно подходящих по тематике (стоматология, медицина, технологии) или близкие этим тематикам. Запросы и стоимость обсуждаются индивидуально. Готов рассмотреть любые варианты. ...
Внутренняя оптимизация сайта / код + продвижение
Добрый день!
Необходимо провести внутреннюю оптимизацию кода интернет магазина интим товаров и нижнего белья на CMS Prestashop 1.4.10.
Плюс продвигать сайт по ключевым словам.
Я сам составляю слова по которым нужно продвигаться + предоставлю целевые страницы.
(в основном будем продвигаться по низкочастотке)
От вас нужно только оптимизация целевых страниц для успешного продвижения, плюс само продвижение (закупка ссылок итд) по тем словам, что я предоставлю
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