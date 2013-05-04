Нужно взять несколько направлений детельности компании, составить по каждому описание под allsubmitter (или чем вы будете пользоваться) и просабмитить по доскам украины. Для людей. Важно: предложение с ценой за 1 раздел и ...
Ссылки с ваших сайтов (тематика: нефтехимия)
Для сайта http://clck.ru/8dHkM куплю контекстные ссылки с ваших сайтов, желательно подходящих по тематике (нефтехимия, нефтепродукты, топливо, доставка нефтепродуктов и т.п.) или близкие этим тематикам.
Запросы и стоимость обсуждаются индивидуально.
Готов рассмотреть любые варианты.
Требования к площадкам и кандидатам:
1. Сайт должен принадлежать вам либо обслуживаться вами.
2. Гарантии длительного (постоянного) размещения ссылок.
3. Ссылка должна размещаться в контексте, не отдельно.
4. Сайт должен быть тематическим или околотематическим.
5. Глубина страниц с размещаемыми ссылками не должна быть глубже третьего уровня от главной.
6. Страницы с размещаемыми ссылками должны быть проиндексированы ПС, не должны иметь запрещающих тегов и пр. запретительных мер.
Возможна работа через Безопасную сделку.
Наиболее удобный способ оплаты – Яндекс.Деньги, можно также WMR.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Добрый день коллеги,нужен увлечение прямых потоков на прямом эфире http://vo.org.ua/tv-online эфир проходит 1 раз в неделю на сайте,возможны крусейды считает система http://clip2net.com/s/50OcR0 нужен человек который поможет добить до 2000 ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходима составить семантическое ядро сайта. Оптимизировать страницы. Продвинуть по ключевым запросам в топ-10 гугл, яндекс. В приоритете раскрутка по одной области. Тема сайта ателье шуб, пошив шуб из меха на заказ. Сайт-каталог. Пожалуйста, укажите приблизительные ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Настройка Google Analytics требуется настроить Google Analytics: - связать данные с adwords. - настроить цели и воронки целей - настроить сбор данных по событиям - настроить для магазина полностью ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть сайт www.odezhda-optom.ua по запросу "одежда оптом" в топе. Но сейчас интересует запрос "Платья оптом". Для этого куплен домен platya-optom.com - вариант сделать его на основе базы данных одежда оптом или как независимый сайт ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Необходим квалифицированные SEO опт-р с рейтингом для ведения 3х проектов! Прошу не писать в личку, просто указывайте комиссию от бюджета на ссылки и т.п.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
требуется сео-продвижение этого сайта metaltiling.ru в московском регионе создать ядро ,сделать все настройки . разово платим- 100 долл за работу. затем-по 50 долл в месяц ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходим специалист в области SEO для периодических консультаций по порталу www.agrobazar.ru. В настоящий момент необходимо решить задачу увеличения страниц в поиске Яндекса (загружено роботом 2 740 000, страниц в поиске 11 600)Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Выявлены проблемы с сайтом: 1.PR главной страницы = 0 2.Наличие в Яндекс.Каталоге – нет 3.Привязка к продвигаемым регионам – нет 4.- недостаточно заполнены теги Title; - не заполнены ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт http://penalti.biz необходимо поднять ТИЦ до 30-50Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад