Ссылки с ваших сайтов (тематика: нефтехимия)

Для сайта http://clck.ru/8dHkM куплю контекстные ссылки с ваших сайтов, желательно подходящих по тематике (нефтехимия, нефтепродукты, топливо, доставка нефтепродуктов и т.п.) или близкие этим тематикам.

Запросы и стоимость обсуждаются индивидуально.

Готов рассмотреть любые варианты.

Требования к площадкам и кандидатам:

1. Сайт должен принадлежать вам либо обслуживаться вами.

2. Гарантии длительного (постоянного) размещения ссылок.

3. Ссылка должна размещаться в контексте, не отдельно.

4. Сайт должен быть тематическим или околотематическим.

5. Глубина страниц с размещаемыми ссылками не должна быть глубже третьего уровня от главной.

6. Страницы с размещаемыми ссылками должны быть проиндексированы ПС, не должны иметь запрещающих тегов и пр. запретительных мер.

Возможна работа через Безопасную сделку.

Наиболее удобный способ оплаты – Яндекс.Деньги, можно также WMR.