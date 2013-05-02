Просабмитить полуавтоматом по украине

Нужно взять несколько направлений детельности компании, составить по каждому описание под allsubmitter (или чем вы будете пользоваться) и просабмитить по доскам украины. Для людей.

Важно: предложение с ценой за 1 раздел и кол-во каталогов (+гарантированный % успешных) в сервисе.