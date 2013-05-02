Просабмитить полуавтоматом по украине

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки186 просмотров

Нужно взять несколько направлений детельности компании, составить по каждому описание под allsubmitter (или чем вы будете пользоваться) и просабмитить по доскам украины. Для людей.

Важно: предложение с ценой за 1 раздел и кол-во каталогов (+гарантированный % успешных) в сервисе.

12 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров