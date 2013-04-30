Оптимизировать под раскрутку сайт

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Закрыт7 заявок226 просмотров

Исправление кода сайта, доведение его до валидности, создание необходимых файлов, настройка зеркал, страницы 404, настройка ЧПУ, оптимизация внутренних ссылок

Исправление мета-тегов, прописать alt-теги, уникальные и целевые ключевики в тегах

Сайт - http://odessakovka.com.ua/

12 лет назад
Genfald
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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