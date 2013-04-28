Составить семантическое ядро для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки137 просмотров

Около 700-1000 страниц, 2000-3000 ключевых запросов. Нужно составить качественное семантическое ядро со ссылками на продвигаемые страницы, пришлю образец.

Сайт по математике.

Оплата около 1000р или предлагайте ваши цены.

12 лет назад
adv33
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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