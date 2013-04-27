Сделать анализ нашего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок161 просмотр

Доброго времени суток!

Хотелось бы найти человека, который проведет SEO анализ нашего сайта:

поиск ошибок и недочетов,

консультация по оптимизации сайта

рекомендации и т.п.

В дальнейшем возможна постоянная работа по SEO продвижению.

Исполнителя бы хотели видеть только с отзывами и конкретными ценами и сроками.

12 лет назад
Katerina177
Екатерина 
53 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров