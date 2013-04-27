Есть список запросов на тему "ипотека". Необходимо структурировать данный список запросов аналогично предоставленному в качестве примера списку по другому направлению. Срок: 1 день. Кол-во запросов: 2000. Цена: 500 рублей. ...
Сделать анализ нашего сайта
Доброго времени суток!
Хотелось бы найти человека, который проведет SEO анализ нашего сайта:
поиск ошибок и недочетов,
консультация по оптимизации сайта
рекомендации и т.п.
В дальнейшем возможна постоянная работа по SEO продвижению.
Исполнителя бы хотели видеть только с отзывами и конкретными ценами и сроками.
Заявки фрилансеров
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