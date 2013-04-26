Вывести в топ по нескольким легким запросам

Запросы достаточно легкие.

Запросов я Яндексе к примеру, в месяц от 30 до 150.

В google примерно так же.

Нужно несколько запросов (3-4) поднять в топ у 2 поисковиков.

В личку скину юрл и примерно нужные запросы, чтобы вы подсчитали какое время нужно потратить и денег.