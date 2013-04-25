Удаление продукта из каталогов и поисковых систем

Необходимо удалить продукт из софтверных каталогов, таких как:

http://www.softpedia.com/get/Security/Security-Related/Hauberk-PC-Doctor.shtml

http://download.cnet.com/Hauberk-PC-Doctor/3000-18512_4-75748278.html

Всего зарегестрировано порядка 200 каталогов.

Платим 10 р. за одно удаление.

Как удалять. Гуглите название программы, находите каталог где она зарегестрирована, связываетесь с саппортом и пишите им что вы представитель нашей компании, и что такого продукта болтьше не существует, что его нельзя ни купить ни скачать, и его нужно срочно удалить.

Текст письма дадим.

Если вам как-то удастся автоматизировать задачу – пожалуйста. В целом ваше вознаграждение составит не больше 100$