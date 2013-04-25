Удаление продукта из каталогов и поисковых систем

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок197 просмотров

Необходимо удалить продукт из софтверных каталогов, таких как:

http://www.softpedia.com/get/Security/Security-Related/Hauberk-PC-Doctor.shtml

http://download.cnet.com/Hauberk-PC-Doctor/3000-18512_4-75748278.html

Всего зарегестрировано порядка 200 каталогов.

Платим 10 р. за одно удаление.

Как удалять. Гуглите название программы, находите каталог где она зарегестрирована, связываетесь с саппортом и пишите им что вы представитель нашей компании, и что такого продукта болтьше не существует, что его нельзя ни купить ни скачать, и его нужно срочно удалить.

Текст письма дадим.

Если вам как-то удастся автоматизировать задачу – пожалуйста. В целом ваше вознаграждение составит не больше 100$

HTML
12 лет назад
Protasov
Тим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Раскрутить сайт

    Необходимо раскрутить сайт mcc-motors точка kz посещаемость маленкая, нужно раскрутить, что именно будет сделано и какова потом будет посещаемость?

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • SEO-продвижение

    Требуется оптимизация и продвижение сайта по региону. Сайт новый (1 неделя), конкурентов сайта почти нет. Интересует цена сроки выведения сайта на первые позиции.

    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение сайта по недвижимости

    Нужен оптимизатор с опытом для продвижение сайта по трафику. На данный момент трафик на сайт в приделах 3000 посетителей. возраст сайта более 4 лет. Необходимо увеличение числа посетителей за пол года в 5 раз, ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвинуть сайт.

    $100

    Требуется seo промоутер с хорошими примерами результатов по CЧ и ВЧ запросам надо провинуть сайт www.qwerti.ru по вч запросам. интересует список запросов и стоимость работ+ стоимость на ссылки. сроки достижения топа 10 ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Анализ проблем и вывод в поисковики

    $100

    есть 2 сайта на joomla один это интернет магазин на последней virtuemart 2, которым требуется seo продвижение не сколько изнутри сколько по поисковому роботу, хотя не исключено что и изнутри. пишите сумму ...

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение двух сайтов одной тематики

    Нужно сделать внутреннюю и внешнюю оптимизацию двух сайтов.Сайт один продвигается,второй в топе но продвигаться сейчас перестал. Можно сделать зеркало либо развивать оба. Все данные в личку. Только с опытом. Рассмотрю все варианты в ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оптимизация сайта

    Нужна хорошая оптимизация нашего сайта! метатеги, титлы и т.п. Правка ошибок, глюков и т.п.д Сайт apparat.kiev.ua ТОЛЬКО ВНУТРЕННЯЯ ОПТИМИЗАЦИЯ!

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочно нужен SEO-оптимизатор. СПБ

    $2000

    Обязанности: Технический аудит сайта для оптимизации Оптимизация и продвижение сайта: разработка стратегии поисковой оптимизации сайтов составление семантического ядра внутренняя оптимизация сайта внешняя оптимизация сайта анализ поисковой ...

    Google AdsHTMLJavaScriptjQuery
    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • SEO-оптимизация магазина в украиском трафике

    Добрый день уважаемые фрилансеры. Необходимо раскрутить магазин игровой тематики в укр зоне. Домен сайта com.ua Так же необходима СМО раскрутка, через группу вконтакте. Группа уже есть с 5000 людей, теперь необходимы целевые участники. Магазин ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доделать семантическое ядро сайта

    $25

    Есть таблица эксель с готовыми запросами, частотами и т.п. Есть тайтлы, дискрипшены, эдвордсы, аши, альты и небольшие тексты под 5 страниц. Все надо перепроверить и отформатировать до человеческого вида. Работы на 2-3 часа. Файл на ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад