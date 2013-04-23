Анализ проблем и вывод в поисковики

есть 2 сайта на joomla один это интернет магазин на последней virtuemart 2, которым требуется seo продвижение не сколько изнутри сколько по поисковому роботу, хотя не исключено что и изнутри.

пишите сумму за один сайт для продвижения

желателен опыт или хотя бы желание для поисковых прогонов.

Пишите в асю или сюда. на все вопросы отвечу