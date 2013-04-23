Требуется продвижение

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт26 заявок193 просмотра

Интернет-магазин столового серебра и ювелирных изделий

Необходимо провести полный аудит сайта, найти и устранить все недочеты и недоработки

Оптимизация Внешняя

Оптимизация Внутренняя

Сосавить семантическое ядро

предложить все варианты по эффективному продвижению

Вести сайт по осн соц сетям

12 лет назад
fafin
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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