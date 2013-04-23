Необходим seo-аудит сайта. Преимущественно, внимание следует уделить факторам, влияющим на попадание сайта в топ и его продвижение. Проверке сайта на соответствие требованиям поисковых систем и на наличие ошибок, а также анализу содержимого сайта.
Продвижение сайта в Google.com.ua
Необходимо продвинуть сайт. Тематика Фен Шуй :)
Сайту более 3 лет. Ранее продвигался.
Ключевые запросы по Украине. Или же к каждому ключевому запросу прибавляем город Киев, Харьков, Донецк, Днепропетровск. То есть феншуй Киев и т.д.
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Наталья Журавель
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аметист
фонтаны
Сроки и стоимость указывать обязательно. Предпочтение. если в личные собщение стоимость за каждое слово.
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