Продвижение сайта в Google.com.ua

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Закрыт11 заявок156 просмотров

Необходимо продвинуть сайт. Тематика Фен Шуй :)

Сайту более 3 лет. Ранее продвигался.

Ключевые запросы по Украине. Или же к каждому ключевому запросу прибавляем город Киев, Харьков, Донецк, Днепропетровск. То есть феншуй Киев и т.д.

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Наталья Журавель

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Сроки и стоимость указывать обязательно. Предпочтение. если в личные собщение стоимость за каждое слово.

12 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров