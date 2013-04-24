Внутренняя оптимизация сайта

Подробно разобрали все возникшие вопросы по скайпу. Александр вник в проблемы и помог их решить. Это не шаблонные ответы, а именно то, что необходимо сделать нам, с учетом особенностей сайта. Все варианты решения он аргументировал. Немножко неудобно то, что после двухчасового разговора не осталось никаких записей, но это восполняется потом уже, в процессе воплощения всех принятых идей. Зато, решили все очень оперативно и общаться с ним очень легко :) Спасибо большое!