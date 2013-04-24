Внутренняя оптимизация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок157 просмотров

Необходима СЕО консультация по внутренней опмимизации интернет-магазина. Надо ответить на все интересующие меня вопросы касающиеся продвижения и оптимизации сайта. Список примерных вопросов имеется и предоставляется выбранному исполнителю. Проект только для опытных специалистов.

Аудит включает:

структуру сайта;

внутреннюю оптимизацию сайта;

алгоритм формирования метатегов с учетом динамического контента каталога;

оптимизация разметки страниц с учетом schema.org

12 лет назад
aap
48 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

4ekist_rv
Рома 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$95
5 дней
Brovik
45 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$40
1 день
Подробно разобрали все возникшие вопросы по скайпу. Александр вник в проблемы и помог их решить. Это не шаблонные ответы, а именно то, что необходимо сделать нам, с учетом особенностей сайта. Все варианты решения он аргументировал. Немножко неудобно то, что после двухчасового разговора не осталось никаких записей, но это восполняется потом уже, в процессе воплощения всех принятых идей. Зато, решили все очень оперативно и общаться с ним очень легко :) Спасибо большое!
тест
Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

4ekist_rv
Рома 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
Brovik
45 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • SEO-оптимизация

    Добрый день! Необходимо оптимизировать интернет-магазин Snablab.ru, увеличить посещаемость сайта. Тематика – лабораторная посуда, медицинское оборудование. Интересует внутренняя оптимизация и продвижение сайта в поисковиках по ключевым словам (ключевые слова для ...

    Поисковые системы (SEO)43 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение сайта

    Сайт prima-inform.ru Интересуют долгосрочные отношения Необходимость конверсии трафика в целевых клиентов (договора на множественные запросы) Прошу предоставить смету того что вы будете делать, сколько за это хотите + расчитать бюджет по закупке ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Не индексируется сайт

    $100

    Ситуация: Не индексируется продукция на сайте ТопХоп http://tophop.ru/dushevie-kabini/chetvert-kruga этот раздел индексируется а вот продукция http://tophop.ru/product/gidromassazhnaya-dushevaya-kabina-arcus-as-102-5 НИКАКАЯ не индексируется, не понятно почему.... http://yandex.ru/yandsearch?text=http%3A%2F%2Ftophop.ru%2Fproduct%2Fgidromassazhnaya-dushevaya-kabina-arcus-as-102-5&amp;lr=213 ни в яндексе не в гугле, по коду ...

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение сайта www.inco.su

    $100

    при самопальном продвижении сайта www.inco.su по запросам «столик для завтрака», «столик для завтрака в постель» допущена ошибка. сайт занимает приемлимые позиции в Google, а в Яндексе никак не хочет занимать место выше 15 го (Регион ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно продвижение сайта.

    В данный момент ведется разработка сайта. Нужен человек для его продвижения и продвижения группы в соц сетях. Пишите приблизительные цены и сроки для ориентировки.

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад