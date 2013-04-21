Продвижение сайта www.inco.su

при самопальном продвижении сайта www.inco.su по запросам «столик для завтрака», «столик для завтрака в постель» допущена ошибка. сайт занимает приемлимые позиции в Google, а в Яндексе никак не хочет занимать место выше 15 го (Регион Москва, хотя предприятие находится в Иваново, но нужен именно московский регион — используем адрес партнера-оптовика). Задачи:

1. определить ошибки оптимизации, докрутить сайт в Яндексе по тематическим запросам «столик для завтрака», «столик для завтрака в постель» в топ 3

2. продвинуть сайт по запросам «оригинальный подарок на …(праздник)“ прежде всего интересует свадебная тематика

3. предложить другие пути продвижения в рамках тематики сайта, исключая контекстную рекламу, Яндекс-Маркет и Викимарт с целью максимизации продаж:

а. в розницу в Москве (минусы по доставке по сравнению со столичными ИМ — доставка 2 дня СДЭК) и в регионах (доставка Почта России)

б. Оптом по России

4. Самое важное — продвижение в поиске по картинкам Яндекса и гугла. Возможно — забить выдачу.

5. Оплределить возмодность и отдачу от продвидения по запросам "“мангал с крышей купить», «мангал дачный купить», бюджеты, сроки

От Вас бюджеты поэтапно, сроки. Особое внимание на 1 и 4 пункты. Оплата работы Яндекс-деньгами. Для предоплаты желательно предоставление внятной схемы продвижения. В случае ее отсутсвия, оплата во факту за этап.

Интересует долгосрочная работа по этому и другим проектам. Проекты собственные — мы не веб-студия.

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