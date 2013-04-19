Сео-консультация по продвижению сайта

Здравствуйте.

Есть сайт тематики кино (2 года).

Основательное продвижение начал пол года назад. Есть уже большое ссылочное портфолио.

Трафик на сайте понемногу подростал, но за последний месяц немного просел. Сейчас 2к пользователей в сутки. Позиции тоже немного просели.

У меня есть список ключевиков, анкор лист для продвижения, список всех купленных мной ссылок и хронология их покупки. Несколько страниц двигались в сеопульте, но сейчас отхожу от этого.

Хочу понять почему не подростает трафик и позиции в моем конкретном случае.Хочу выявить Внутренние/внешние ошибки оптимизации.

Сайт: http://bit.ly/KtzOZm

Прошу отвечать только людей с БОЛЬШИМ опытом практического продвижения и хорошим портфолио.Прошу указать СТОИМОСТЬ консультации в ответе.

Спасибо