реализация тех. аудитов, работа с контентом, внешним ссылочным. Возможна частичная занятость.
Оптимизация мета-тегов title, description, keyword
Необходимо выполнить оптимизацию мета-тегов title, description, keywords и заголовков под содержание страниц сайта www.germanmed.info.
Тематика сайта - медицинский туризм.
Количество страниц около 100, из них часть с уже готовыми мета-тегами, их тоже нужно посмотреть (проверить на соответствие) и при необходимости откорректировать.
Жду предложений по срокам и бюджету.
Рассчитываю на срок в 2-3 дня.
Выбранный исполнитель
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