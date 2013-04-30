Оптимизация мета-тегов title, description, keyword

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Завершен6 заявок191 просмотр

Необходимо выполнить оптимизацию мета-тегов title, description, keywords и заголовков под содержание страниц сайта www.germanmed.info.

Тематика сайта - медицинский туризм.

Количество страниц около 100, из них часть с уже готовыми мета-тегами, их тоже нужно посмотреть (проверить на соответствие) и при необходимости откорректировать.

Жду предложений по срокам и бюджету.

Рассчитываю на срок в 2-3 дня.

12 лет назад
itr-ru
68 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад
$90
3 дня
Внимательный, серьезный, ответственный исполнитель. Полное взаимопонимание, все возникающие вопросы обсуждаются, предлагаются оптимальные варианты решения. Приятно иметь дело с профессионалом своего дела. Рекомендую всем!
Хороший заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад

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