Раскрутить магазин игровой тематики

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Закрыт14 заявок171 просмотр

Доброй ночи ув. фрилансеры. Необходимо раскрутить 2 интернет-магазина игровой тематики.

Первый:

Раскрутка под украниский трафик. Тематика: steam, ps3, xbox, игры, консоли и т.д и т.п

Второй:

Раскрутка под российский трафик. Тематика: pc игры, ключи, steam

12 лет назад
skyfirer
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров