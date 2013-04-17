Продвижение сайта в ТОП 10

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Закрыт22 заявки322 просмотра

Интересует внутренняя оптимизация и продвижение сайта dreamteh.ru в ТОП 10 на Яндексе, сайту восемь месяцев. Регион продвижения: Москва и область. Сайт на движке: Joomla + компонент VirtueMart. Список ключевых фраз вышлю по запросу на e-mail.

Вопросы:

1). Стоимость и срок выполнения работы.

2). Перечень работ.

3). Схема оплаты.

Joomla
12 лет назад
pavelteh
Павел 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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