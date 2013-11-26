раскрутка сайта по компьютерной помощи с нуля. Высылайте, пожалуйста, приблизительные расценки и ссылку на портфолио.
Нужна работа по продвижению ПО
Это сайт программы: http://pccleanupscheduler.com
Я есть ее разработчик и владелец. Но к сожалению не специалист по продвижению, по крайней мере у меня самого пока мало что получилось.
Мне нужны услуги специалиста который сумел бы привести целевой траффик и обеспечить конверсии.
Буду рад выслушать вашы предложения
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