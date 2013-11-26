Нужна работа по продвижению ПО

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок248 просмотров

Это сайт программы: http://pccleanupscheduler.com

Я есть ее разработчик и владелец. Но к сожалению не специалист по продвижению, по крайней мере у меня самого пока мало что получилось.

Мне нужны услуги специалиста который сумел бы привести целевой траффик и обеспечить конверсии.

Буду рад выслушать вашы предложения

12 лет назад
ofesak
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Fuzler
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$225
15 дней
Запланированая работа была успешно выполнена
Рекомендую в качестве заказчика. Правильный подход к постановкам задач и формированию ТЗ. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Fuzler
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад

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