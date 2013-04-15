Нужно провести внутреннюю SEO-оптимизацию сайта по ядру запросов на русском и английском языках (соотв. сегменты РУ-УА и мир, Google). Тематика - мода, аксессуары, путешествия etc. Требования: - знание актуальных ...
СЕО продвижение нескольких проектов
От вас:
- формирование семантического ядра;
- распределение запросов по посадочным страницам;
- подготовка первичного SEO-аудита;
- анализ, разработка рекомендаций и ТЗ по техническому состоянию сайта;
- анализ, разработка рекомендаций и ТЗ по структуре сайта;
- анализ, разработка рекомендаций и ТЗ по внутренней перелинковке сайта;
- анализ, разработка рекомендаций и ТЗ по оптимизации страниц сайта, в т.ч. ТЗ на текст;
- регистрация и ведение проектов в Google Webmaster, Google Analytics и т.д.;
- простая, но обязательная еженедельная отчетность.
От нас:
даем сразу 1-2 проекта, если в течении 2-х недель все идет хорошо, даем еще парочку (максимальная часть не определенна)
Оплата
от 5 до 20 тыс. за проект оклад + премия за каждый переход на сайт. (продвижение по трафику)
ищем ответственного исполнителя с аналитическим складом ума и структурированным подходом к делу.
Если нет отзывов на фрилансе не беда, решаем вопрос индивидуально, главное знания.
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