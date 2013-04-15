СЕО продвижение нескольких проектов

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт23 заявки275 просмотров

От вас:

- формирование семантического ядра;

- распределение запросов по посадочным страницам;

- подготовка первичного SEO-аудита;

- анализ, разработка рекомендаций и ТЗ по техническому состоянию сайта;

- анализ, разработка рекомендаций и ТЗ по структуре сайта;

- анализ, разработка рекомендаций и ТЗ по внутренней перелинковке сайта;

- анализ, разработка рекомендаций и ТЗ по оптимизации страниц сайта, в т.ч. ТЗ на текст;

- регистрация и ведение проектов в Google Webmaster, Google Analytics и т.д.;

- простая, но обязательная еженедельная отчетность.

От нас:

даем сразу 1-2 проекта, если в течении 2-х недель все идет хорошо, даем еще парочку (максимальная часть не определенна)

Оплата

от 5 до 20 тыс. за проект оклад + премия за каждый переход на сайт. (продвижение по трафику)

ищем ответственного исполнителя с аналитическим складом ума и структурированным подходом к делу.

Если нет отзывов на фрилансе не беда, решаем вопрос индивидуально, главное знания.

12 лет назад
cybersales
Попов 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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