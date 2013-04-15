Нужно провести внутреннюю SEO-оптимизацию сайта по ядру запросов на русском и английском языках (соотв. сегменты РУ-УА и мир, Google). Тематика - мода, аксессуары, путешествия etc. Требования: - знание актуальных ...
Продвижение сайта в TOP-10
Сейчас в СПб стартует новый образовательный проект - www.levelp.ru, и мы ищем человека, который смог бы нас продвинуть в топ и, которому было бы интересно проводить семинары и вебинары по SEО, интернет-маркетингу и продвижению.
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