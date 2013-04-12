SEO и привлечение клиентов в интернет-магазин детской одежды

Нужен специалист для создания интернет-маркетинговой кампании для привлечения покупателей на сайт продаж детской одежды в России.

Задача: осуществить маркетинговую кампанию, чтобы привлечь потенциальных клиентов в интернет-магазин детской одежды. Мы ищем минимально цену за услугу по привлечению клиентов. Если результат и стоимость будет соответствовать нашим потребностям, мы готовы предложить долгосрочное сотрудничество.

ВВЕДЕНИЕ И КРАТКИЙ ОБЗОР

Язык интернет-магазина – русский

Валюта – рубли

Платформа - Drupal Commerce

Местонахождение компании - владелец сайта находится в Литве.

Бренды – Вначале это 5-7 . В дальнейшем планируется добавлять новый бренд каждые 1-2 месяца. На начальном этапе бренды будут представлены литовскими и польскими компаниями – производителями одежды для детей - MoDiDu, Happeak, Korleja, Bug2Hug, Pinokio.net.pl, Peekaboo и другие. При выборе брендов мы ориентируемся, прежде всего, на высокое качество и привлекательный дизайн детской одежды в средней ценовой категории.

Количество наименований - 500-1000 в начале, в дальнейшем планируется добавление 100 наименований каждые 1-2 месяца.

Фокус рынка потребления - Россия (если возможно привлечение покупателей из Казахстана, Украины, Белоруссии, это подошло бы тоже).

Цель продаж - мы планируем продавать товары на 10-20% ниже рекомендованной розничной цены производителей.

Доставка – заказной поссылкой из Литвы на начальном этапе работы, позже использование более быстрых способов доставки

Сайт только начал свое функционирование, поэтому нет его истории (ни отрицательной, ни положительной).

Для получения более детального описания проекта , пожалуйста оставьте заявку на weblancer.ru