Оптимизация и продвижение автосайта

$550
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен13 заявок193 просмотра

Добрый день!

Нужно оптимизировать сайт и продвинуть в топы по ключевым словам. www.kvantavto.ru

12 лет назад
kvantavto
Андрей 
51 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$550
30 дней
Обратился в компанию без рекоменгдаций, по портфолио. Цель - продвижение сайта в топ. Компания динамичная, развивается, профессиональный подход, отчёт о проделанной работе. Главное есть результат, а не вода сквозь пальцы... Рекомендую.
Андрей отличный заказчик. Общение очень приятное, не напряженное. По всем задачам и целям разобрались. Всё идёт чётко по плану. Рекомендую работать с данным человеком. С ув. Сердюков Д.А.

Заявки фрилансеров

LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад