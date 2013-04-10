Интернет-маркетолог на половину рабочего дня

Требуется Интернет-Маркетолог удаленно на половину рабочего дня.

В последствии на полный рабочий день.

Опыт работы от 1-года в этой сфере.

Требуются знания:

- Seo копирайтинг

- Seo сервисов

- Продвигать не только платными ссылками

Плюсом будет представление о контекстной и медийной рекламе.

От вас портфолио!

Зарплатные ожидания на половину рабочего дня.

И желание работать и развиваться в этом направлении.

Все вопросы и резюме, в личку.