Вывести низкоконкурентный сайт в ТОП Google,Yandex

Добрый день!

Необходимо вывести сайт korean-school.od.ua в ТОП-1 в Google и Yandex по запросам (ниже)

А также на первую страницу Google и Yandex по списку запросов в самом низу.

Тематика крайне нишевая и поэтому низкоконкурентная: частные уроки корейского языка в г. Одессе.

Сайту - менее 1 месяца. Никакой рекламы / раскрутки не производилось, даже не вносились meta слова.

Будьте готовы назвать виды работ / способы, которые будут Вы будет применять для раскрутки сайта.

Хотелось бы привязать оплату к результату. Оплата в WM.

Называйте ваши сроки и цены.

Список запросов для вывода в ТОП-1 в Google и Yandex по запросам (и их украинским аналогам):

уроки корейского языка в одессе

курсы корейского языка в одессе

репетитор корейского языка в одессе

преподаватель корейского языка одесса

курсы корейского в одессе

учить корейский язык в одессе

корейский язык интенсив в одессе

корейский одесса

корейский язык курсы одесса

учим корейский одесса

школа корейского в одессе

Список запросов для вывода на ПЕРВУЮ СТРАНИЦУ Google и Yandex

корейский язык по скайпу

уроки корейского языка

курсы корейского языка

репетитор корейского языка

преподаватель корейского языка

курсы корейского

учить корейский язык

учим корейский

корейский язык интенсив

корейский язык одесса

репетитор по корейскому