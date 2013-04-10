Интернет-магазин http://засыпаем.рф Тексты уникальные, дублирование убрали, карта сайта создана. Закуплено небольшое (до 20) количество вечных ссылок. Сделаны ссылки из Твиттера, Фейсбука, с форумов (ручной постинг, не хрумер). Были фильтры после прогона по каталогам ...
Вывести низкоконкурентный сайт в ТОП Google,Yandex
Добрый день!
Необходимо вывести сайт korean-school.od.ua в ТОП-1 в Google и Yandex по запросам (ниже)
А также на первую страницу Google и Yandex по списку запросов в самом низу.
Тематика крайне нишевая и поэтому низкоконкурентная: частные уроки корейского языка в г. Одессе.
Сайту - менее 1 месяца. Никакой рекламы / раскрутки не производилось, даже не вносились meta слова.
Будьте готовы назвать виды работ / способы, которые будут Вы будет применять для раскрутки сайта.
Хотелось бы привязать оплату к результату. Оплата в WM.
Называйте ваши сроки и цены.
Список запросов для вывода в ТОП-1 в Google и Yandex по запросам (и их украинским аналогам):
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Список запросов для вывода на ПЕРВУЮ СТРАНИЦУ Google и Yandex
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