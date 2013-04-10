Вывести низкоконкурентный сайт в ТОП Google,Yandex

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Закрыт14 заявок142 просмотра

Добрый день!

Необходимо вывести сайт korean-school.od.ua в ТОП-1 в Google и Yandex по запросам (ниже)

А также на первую страницу Google и Yandex по списку запросов в самом низу.

Тематика крайне нишевая и поэтому низкоконкурентная: частные уроки корейского языка в г. Одессе.

Сайту - менее 1 месяца. Никакой рекламы / раскрутки не производилось, даже не вносились meta слова.

Будьте готовы назвать виды работ / способы, которые будут Вы будет применять для раскрутки сайта.

Хотелось бы привязать оплату к результату. Оплата в WM.

Называйте ваши сроки и цены.

Список запросов для вывода в ТОП-1 в Google и Yandex по запросам (и их украинским аналогам):

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Список запросов для вывода на ПЕРВУЮ СТРАНИЦУ Google и Yandex

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12 лет назад
bapavel
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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